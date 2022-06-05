CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na bunları kim söyletiyor?
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Maltepe'de düzenlenen "Yeni dönemde AB ve Türkiye" programında konuştu. Terörle Mücadele Yasası'nı yumuşatarak AB'ye taviz vereceğini itiraf etti. Sabah Gazetesi yazarı Mehmet Barlas bugün köşesinde "Kılıçdaroğlu’na bunları kim söyletiyor?" başlıklı bir yazıyı kaleme aldı. Barlas, "Ana muhalefet partisi lideri elbette iktidara gelmek ister. Ama bir koltuk için Batı'ya bu kadar diz çökmek ne kadar doğru. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 10 sorusuna bir soru da ben eklemek istiyorum: "Kılıçdaroğlu'na bunları kim söyletiyor?" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Terörle Mücadele Yasası'na ilişkin sözlerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından tepki gösterirken, "Allah fırsat vermesin" başlığı altında 4 madde sıraladı.
Kılıçdaroğlu'nun, Terörle Mücadele Yasası'na ilişkin sözleriyle ilgili Sabah Gazetesi yazarı Mehmet Barlas da "Kılıçdaroğlu'na bunları kim söyletiyor?" başlıklı yazıyı köşesine taşıdı.
İşte Barlas'ın Kılıçdaroğlu ile ilgili yazdığı o yazı:
Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Maltepe'de düzenlenen "Yeni dönemde AB ve Türkiye" programında konuştu. Terörle Mücadele Yasası'nı yumuşatarak AB'ye taviz vereceğini itiraf etti. Uzun konuşmasında şunu demek istiyor: "Siz Erdoğan'la değil bizimle daha uyumlu çalışırsınız. Çünkü biz her türlü tavizi veririz. Bize destek verin, Erdoğan gibi size sürekli sorun çıkarmayız."
Ana muhalefet partisi lideri elbette iktidara gelmek ister. Ama bir koltuk için Batı'ya bu kadar diz çökmek ne kadar doğru. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 10 sorusuna bir soru da ben eklemek istiyorum: "Kılıçdaroğlu'na bunları kim söyletiyor?"
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