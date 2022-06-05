CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na bunları kim söyletiyor?

İşte Barlas'ın Kılıçdaroğlu ile ilgili yazdığı o yazı:

Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Maltepe'de düzenlenen "Yeni dönemde AB ve Türkiye" programında konuştu. Terörle Mücadele Yasası'nı yumuşatarak AB'ye taviz vereceğini itiraf etti. Uzun konuşmasında şunu demek istiyor: "Siz Erdoğan'la değil bizimle daha uyumlu çalışırsınız. Çünkü biz her türlü tavizi veririz. Bize destek verin, Erdoğan gibi size sürekli sorun çıkarmayız."

Ana muhalefet partisi lideri elbette iktidara gelmek ister. Ama bir koltuk için Batı'ya bu kadar diz çökmek ne kadar doğru. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 10 sorusuna bir soru da ben eklemek istiyorum: "Kılıçdaroğlu'na bunları kim söyletiyor?"

MEHMET BARLAS'IN YAZISININ TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN