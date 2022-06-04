04 Haziran 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika | Başkan Erdoğan imzaladı! Karar Resmi Gazete'de! Türk-Alman Üniversitesi’ne İlahiyat Fakültesi kurulacak

Son dakika | Başkan Erdoğan imzaladı! Karar Resmi Gazete'de! Türk-Alman Üniversitesi’ne İlahiyat Fakültesi kurulacak

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.06.2022
ABONE OL
Son dakika | Başkan Erdoğan imzaladı! Karar Resmi Gazete’de! Türk-Alman Üniversitesi’ne İlahiyat Fakültesi kurulacak

Son dakika haberi... Türk-Alman Üniversitesi rektörlüğüne bağlı olarak İlahiyat Fakültesi kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA