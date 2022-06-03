HDP'nin İstanbul, Bingöl ve Edirne il başkanlarına gözaltı kararı
Son dakika haberine göre: Tekirdağ merkezli 10 ilde PKK/KCK soruşturması kapsamında çok kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilen isimler arasında HDP'nin İstanbul, Bingöl ve Edirne il başkanlarına da yer alıyor.
Halkların Demokratik Kongresi İstanbul Genel Merkezi'nde de operasyon kapsamında arama yapılıyor.
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