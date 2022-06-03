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HDP'nin İstanbul, Bingöl ve Edirne il başkanlarına gözaltı kararı

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Giriş Tarihi: 03.06.2022 Güncelleme Tarihi: 03.06.2022
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HDP’nin İstanbul, Bingöl ve Edirne il başkanlarına gözaltı kararı

Son dakika haberine göre: Tekirdağ merkezli 10 ilde PKK/KCK soruşturması kapsamında çok kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilen isimler arasında HDP'nin İstanbul, Bingöl ve Edirne il başkanlarına da yer alıyor.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri birçok adrese operasyon düzenliyor.

Tekirdağ merkezli 10 ilde PKK/KCK soruşturması kapsamında HDP'nin İstanbul, Bingöl ve Edirne il başkanlarının da bulunduğu 40'a aşkın kişi hakkında gözaltı verildi.

Halkların Demokratik Kongresi İstanbul Genel Merkezi'nde de operasyon kapsamında arama yapılıyor.

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