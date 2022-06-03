03 Haziran 2022, Cuma
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YÖK'te 6 üyenin görevlerine son verildi, 5 yeni üye seçildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.06.2022
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YÖK’te 6 üyenin görevlerine son verildi, 5 yeni üye seçildi

Son dakika haberine göre: Yükseköğretim Kurulunda (YÖK) 6 üyenin görevlerine son verilmesi ve 5 yeni üyenin seçilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

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