02 Haziran 2022, Perşembe
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Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollandalı mevkidaşı Hoekstra ile telefonda görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.06.2022
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Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollandalı mevkidaşı Hoekstra ile telefonda görüştü

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İşte görüşmede ele alınan konular...

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