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Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Fransız mevkidaşı Colonna ile görüştü

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Giriş Tarihi: 02.06.2022 Güncelleme Tarihi: 02.06.2022
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Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Fransız mevkidaşı Colonna ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ile görüştü.

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