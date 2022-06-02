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Son dakika: Yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 16 FETÖ, 16 PKK/KCK mensubu yakalandı

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Giriş Tarihi: 02.06.2022 Güncelleme Tarihi: 02.06.2022
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Son dakika: Yasa dışı yollardan Yunanistan’a geçmeye çalışan 16 FETÖ, 16 PKK/KCK mensubu yakalandı

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Son 7 günde Edirne, Van ve Hatay hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 68 şahıs hududu geçemeden yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 16’sının FETÖ, 16'sının PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.

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