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Bekçilik sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2022? Bekçilik sınav giriş belgesi yerleri yayımlandı mı? EGM ve PA duyuru sayfası...

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Bekçilik sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2022? Bekçilik sınav giriş belgesi yerleri yayımlandı mı? EGM ve PA duyuru sayfası...

Bekçilik sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2022? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasına yer alıyor. Bekçilik sınavı başvurularını yapan adaylar heyecanla sınav tarihini beklemeye başladılar. 2022/1. dönem çarşı ve mahalle bekçiliği yazılı sınav ilanı yayımlandı. Peki, Bekçilik sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2022? Bekçilik sınav giriş belgesi yerleri yayımlandı mı? EGM ve PA duyuru sayfası...

Bekçilik sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2022? Bekçilik sınav giriş belgesi yerleri yayımlandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı 17 Temmuz 2022 Pazar günü saat 10.00'da Ankara, Batman, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Sivas il merkezlerinde gerçekleştirilecek. Peki, Bekçilik sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2022? Bekçilik sınav giriş belgesi yerleri yayımlandı mı? EGM ve PA duyuru sayfası...

Bekçilik sınav tarihi ve giriş belgesi hakkında açıklama yapıldı. 2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı 17 Temmuz 2022 Pazar günü saat 10.00'da Ankara, Batman, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Sivas il merkezlerinde gerçekleştirilecek. Bekçi alımı sınav giriş belgesi temmuz ayında belirtilen tarihte yayımlanacak.

BEKÇİLİK SINAVI GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANIR?

18/06/2020 tarihli ve 31159 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7245 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu ve 02.03.2018 tarihli ve 30348 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliğinin ilgili hükümlerinde belirtilen şartları taşıyan en az lise ve dengi okul mezunu erkek adaylar başvuru yapabilecektir.

Bekçilik sınav giriş belgeleri 8 Temmuz 2022 tarihinde www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Sınav giriş belgesi e devlet üzerinden aday T.C kimlik no ile sorgulanacak.

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