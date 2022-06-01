Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Kovid-19 tablosu açıklaması: Haftalık yayınlanacak
Sağlık Bakanı Koca, "Bugüne dek günlük olarak yayınlanan Covid-19 Tablosu, 1 Hazirandan itibaren HAFTALIK olarak, yine http://covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden yayınlanacak." açıklamasını yaptı.
Sağlık Bakanı Koca, "Bugüne dek günlük olarak yayınlanan Covid-19 Tablosu, 1 Hazirandan itibaren HAFTALIK olarak, yine http://covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden yayınlanacak." açıklamasını yaptı.
31 MAYIS 2022 KOVİD-19 TABLOSU
30 MAYIS KOVİD-19 TABLOSU: VAKA: 864
29 Mayıs 2022 Kovid-19 tablosu açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 vaka sayılarının arka arkaya üç gündür binin altında olduğunu belirterek, hastaneler hariç maskenin mecburi olmaktan çıktığını duyurdu.
29 MAYIS KOVİD-19 TABLOSU: VAKA: 864
28 MAYIS 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU
24 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU! VAKA: 1.304
23 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU! VAKA SAYISI: 922
22 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU! VAKA SAYISI: 905
18 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU
17 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU
16 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU
15 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU
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