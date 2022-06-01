01 Haziran 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Kovid-19 tablosu açıklaması: Haftalık yayınlanacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Kovid-19 tablosu açıklaması: Haftalık yayınlanacak

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.06.2022 Güncelleme Tarihi: 01.06.2022
ABONE OL
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan Kovid-19 tablosu açıklaması: Haftalık yayınlanacak

Sağlık Bakanı Koca, "Bugüne dek günlük olarak yayınlanan Covid-19 Tablosu, 1 Hazirandan itibaren HAFTALIK olarak, yine http://covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden yayınlanacak." açıklamasını yaptı.

Sağlık Bakanı Koca, "Bugüne dek günlük olarak yayınlanan Covid-19 Tablosu, 1 Hazirandan itibaren HAFTALIK olarak, yine http://covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden yayınlanacak." açıklamasını yaptı.

31 MAYIS 2022 KOVİD-19 TABLOSU

30 MAYIS KOVİD-19 TABLOSU: VAKA: 864

29 Mayıs 2022 Kovid-19 tablosu açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 vaka sayılarının arka arkaya üç gündür binin altında olduğunu belirterek, hastaneler hariç maskenin mecburi olmaktan çıktığını duyurdu.

29 MAYIS KOVİD-19 TABLOSU: VAKA: 864

28 MAYIS 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

27 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

26 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

25 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

24 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU! VAKA: 1.304

23 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU! VAKA SAYISI: 922

22 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU! VAKA SAYISI: 905

21 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

20 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

19 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

18 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

17 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

16 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

15 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

14 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

13 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

12 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU


11 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

10 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU


9 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU


8 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU


Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA