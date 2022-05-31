Ankara'da Türkiye-AB Siyasi Diyalog Toplantısı düzenlendi! 3 yıl aradan sonra bir ilk
Son dakika haberine göre: Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal'ın başkanlığında, 3 yılın ardından Türkiye-AB Siyasi Diyalog Toplantısı yapıldı. Türkiye'nin Avrupa'nın güvenliği, savunması, ekonomisi, enerji güvenliği ve göç yönetimi açısından "anahtar ülke" olduğunu vurgulayan Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Türkiye'nin AB üyeliği konusunda "adil muamele" beklediğini ve üyelik sürecinin hızlandırılmasıyla reform sürecinin de hız kazanacağını kaydetti.
Siyasi direktörler düzeyindeki toplantıya, AB Dış İlişkiler Servisi (EEAS) Genel Sekreter Yardımcısı Enrique Mora, AB Komisyonu Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakereleri Genel Müdür Vekili Maciej Popowski, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ve üst düzey AB temsilcileri katıldı.
Kaymakcı, açılış konuşmasında, "3 yıl aradan sonra Türkiye-AB siyasi direktörler düzeyinde diyalog toplantısını yapabilmiş olmaktan mutluyuz." dedi.
Türkiye'nin Avrupa'nın güvenliği, savunması, ekonomisi, enerji güvenliği ve göç yönetimi açısından "anahtar ülke" olduğunu vurgulayan Kaymakcı, Türkiye'nin AB üyeliği konusunda "adil muamele" beklediğini ve üyelik sürecinin hızlandırılmasıyla reform sürecinin de hız kazanacağını kaydetti.
EEAS Genel Sekreter Yardımcısı Mora, Türkiye'nin AB'nin önemli partneri olduğunun altını çizerek, "Zor zamanlar yaşıyoruz. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları var ve bu duruma karşı birlikte durmalıyız." dedi.
Toplantıda, Türkiye-AB ilişkilerinin ve bölgesel konuların farklı boyutları ile ele alınacağı aktarıldı.
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