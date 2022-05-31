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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu duyurdu: "Türkiye" adı tescil ediliyor

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Giriş Tarihi: 31.05.2022 Güncelleme Tarihi: 31.05.2022
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu duyurdu: Türkiye adı tescil ediliyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "BM Genel Sekreteri'ne bugün gönderdiğim mektupla ülkemizin BM nezdinde yabancı dillerdeki adını da 'Türkiye' olarak tescil ediyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemizin marka değerini yükseltmek için Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde başlattığımız süreç nihayete eriyor. BM Genel Sekreteri'ne bugün gönderdiğim mektupla ülkemizin BM nezdinde yabancı dillerdeki adını da 'Türkiye' olarak tescil ediyoruz. Hayırlı olsun!" dedi.

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