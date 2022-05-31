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İçişleri Bakanlığından 81 il valiliğine Covid­-19 ile ilgili “Ülkeye Giriş Tedbirleri” genelgesi

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Giriş Tarihi: 31.05.2022 Güncelleme Tarihi: 31.05.2022
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İçişleri Bakanlığından 81 il valiliğine Covid­-19 ile ilgili “Ülkeye Giriş Tedbirleri” genelgesi

İçişleri Bakanlığından 81 il valiliğine “Ülkeye Giriş Tedbirleri” konulu genelge gönderildi. Genelgede, Covid­-19 salgınının yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla, yurt içinde olduğu gibi sınır kapılarında uygulanacak kurallar ve önlemlerin salgının seyrinde yaşanan küresel gelişmeler doğrultusunda belirlendiği ifade edildi.

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