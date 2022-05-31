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İnegöl'de fabrikada patlama!

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Giriş Tarihi: 31.05.2022 Güncelleme Tarihi: 31.05.2022
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İnegöl’de fabrikada patlama!

Son dakika haberine göre: Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir fabrikada patlama meydana geldi. Patlama sonrası çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

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