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Son dakika: Başkan Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü

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Giriş Tarihi: 30.05.2022 Güncelleme Tarihi: 30.05.2022
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Son dakika: Başkan Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Başkan Erdoğan, Suriye'deki PKK'nın saldırılarının sürdüğünü belirtti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkilerinin yanı sıra Ukrayna-Rusya savaşı başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.

Başkan Erdoğan, görüşmede, Rusya ile Ukrayna arasında barış zemininin en kısa sürede yeniden oluşturularak, savaşın olumsuz etkilerini en aza indirecek ve güven inşa edecek adımlara ihtiyaç olduğunu belirtti. Erdoğan, her iki tarafın ilke mutabakatı sağlanırsa İstanbul'da Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler ile bir araya gelmeye ve muhtemel gözlem mekanizmasında rol üstlenmeye hazır olduklarını dile getirdi.

Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'nin Türkiye'ye ve Suriyeli sivillere yönelik saldırılarının sürdüğüne dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekim 2019'daki mutabakatta yer alan Türkiye sınırından itibaren 30 kilometre derinliğinde terörden arındırılmış bölgenin oluşturulamadığını, bu bölgelerin güvenli hale getirilmesinin zorunluluk olduğunu belirtti.

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