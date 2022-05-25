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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın acı günü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.05.2022
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın acı günü

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın 91 yaşındaki annesi Zülfiye Arlı hayatını kaybetti. Anne Arlı memleketi Konya'da toprağa verildi. İstanbul'dan cenaze merasimine katılmak üzere gelen Vali Yerlikaya, törenin ardından taziyeleri kabul etti.

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