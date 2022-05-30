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Son dakika | Başkan Erdoğan The Economist için makale kaleme aldı

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Giriş Tarihi: 30.05.2022 Güncelleme Tarihi: 30.05.2022
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Son dakika | Başkan Erdoğan The Economist için makale kaleme aldı

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan İngiliz merkezli The Economist dergisine bir makale kaleme aldı. Erdoğan makalesinde, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik kabulünü riskli bulduğunu yazdı.

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