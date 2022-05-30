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Alanya'da Müsilaj Operasyonu: 4 zanlı tutuklandı

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Giriş Tarihi: 30.05.2022 Güncelleme Tarihi: 30.05.2022
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Alanya’da Müsilaj Operasyonu: 4 zanlı tutuklandı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde mafya tipi organize suç örgütleri ve bu örgütlere silah temini sağlayan suç gruplarına yönelik 16 ilde düzenlenen "Müsilaj" adı verilen operasyon kapsamında Antalya'nın Alanya ilçesinde gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

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