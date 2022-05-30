Emine Erdoğan'dan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi mesajı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Fatih Sultan Mehmet Han'ın kadim mirasına yakışır bir eser olan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin İstanbullularla buluştuğunu belirtti.
Emine Erdoğan, Twitter'dan "85 milyonun bahçesi" etiketiyle yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Tarihi zaferin kutlu armağanı İstanbul, taşıyla, toprağıyla yegane hazinemiz. Fatih Sultan Mehmet Han'ın kadim mirasına yakışır bir eser, bugün İstanbullularla buluştu. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi şehrimize hayırlı, filizlenen her tohum, asırlık olsun."
Ayrıca Emine Erdoğan paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sevgi Evlerinden gelen çocukların da aralarında bulunduğu 100 çocukla fidan dikerken ve anı olarak kütüğe plaka çakarken çekilen fotoğrafını da yer verdi.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Survivor bireysele ne zaman dönecek? Survivor tek yarışmalar ne zaman başlayacak?
- Kemal Sunal bir röportajında ileride eşi olacak Gül Sunal'la ilk buluşmaları öncesinde vazgeçtiğini ve buluşmaya gitmeyeceğini söylediğinde onu kimin "hadi git ulan!" diyerek zorla gönderdiğini söylemiştir?
- 16. yüzyılda Avrupa'da "Türk buğdayı" ve "Türk tahılı" olarak da bilinen hangisidir?
- MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ tercih sonuçları sorgulama ekranı açıldı mı?
- Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 29 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?
- 3600 ek gösterge taslak hazır, EYT için kritik tarih! Maaşlar baştan aşağı değişecek! 45-46-47 ile yaşa takılanlar...
- Maske yasağı kalktı mı son dakika? Maske yasağı toplu taşıma ve hastanelerde kalktı mı? Sağlık Bakanlığı duyurdu...
- Okullar ne zaman kapanıyor, kapanacak? 2022 Karneler ne zaman verilecek?
- 29 Mayıs sigara fiyatları güncel zamlı liste: Marlboro, Kent, Tekel, Winston, Parliament, Rothmans sigara fiyatları! ÖTV zammı ile yeni rakamlar...
- Emekli maaşlarında tablo netleşti! Hesap güncellendi, yüzde 36,95 ile yüzde 29,45 olacak! En düşük maaş 9,629 TL...
- Haziran ayı kira artış oranı açıklandı mı? TEFE-TÜFE Haziran ayı kira artış oranı ne zaman belli olur?
- Merkez Bankası beklentiyi açıkladı! Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? TUİK Mayıs ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanır? TEFE-TÜFE...