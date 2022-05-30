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AK Parti MYK Başkan Erdoğan liderliğinde bugün toplanıyor! İşte masadaki gündem maddeleri

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Giriş Tarihi: 30.05.2022 Güncelleme Tarihi: 30.05.2022
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AK Parti MYK Başkan Erdoğan liderliğinde bugün toplanıyor! İşte masadaki gündem maddeleri

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bugün toplanacak. Toplantıda, NATO'ya üyelik başvurusu yapan İsveç ve Finlandiya ile Türkiye arasında görüşme trafiği ele alınacak. Suriye'nin kuzeyine başlatılması beklenen yeni harekat da MYK gündeminde olacak. Öte yandan fahiş fiyat artışları karşısında hükümetin aldığı tedbirler ve sonuçları gözden geçirilecek. Gelişmeleri A Haber Ankara editörü Arzu Fidanverdi aktardı.

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanacak. Toplantıda, NATO'ya üyelik başvurusu yapan İsveç ve Finlandiya ile Türkiye arasında görüşme trafiği ele alınacak.

İletilen hassasiyet ve beklentilerden sonra durum değerlendirmesi yapılacak.

SURİYE'NİN KUZEYİNE HAREKAT SİNYALİ

Yurt içinde ve sınırların ötesinde başarıyla devam eden terörle mücadele operasyonları da toplantının ana başlıkları arasında yer alıyor. Suriye'nin kuzeyine başlatılması beklenen yeni harekat da MYK gündeminde olacak.

EKONOMİDEKİ SON GELİŞMELER

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nda ekonomideki son gelişmeler de konuşulacak. Fahiş fiyat artışları karşısında hükümetin aldığı tedbirler ve sonuçları gözden geçirilecek.

Toplantı sonrasında AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik basın toplantısı düzenleyecek.

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