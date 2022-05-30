AK Parti MYK Başkan Erdoğan liderliğinde bugün toplanıyor! İşte masadaki gündem maddeleri

SURİYE'NİN KUZEYİNE HAREKAT SİNYALİ

Yurt içinde ve sınırların ötesinde başarıyla devam eden terörle mücadele operasyonları da toplantının ana başlıkları arasında yer alıyor. Suriye'nin kuzeyine başlatılması beklenen yeni harekat da MYK gündeminde olacak.