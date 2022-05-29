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Türk Dışişleri Bakanlığından Mescid-i Aksa'ya düzenlenen baskınlara tepki

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Giriş Tarihi: 29.05.2022 Güncelleme Tarihi: 29.05.2022
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Türk Dışişleri Bakanlığından Mescid-i Aksa’ya düzenlenen baskınlara tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan, Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarla ilgili "İsrail Hükümeti'ni, kutsal mekanlardaki statükonun korunmasına yönelik gerekli önlemleri almaya davet ediyoruz" açıklaması yapıldı.

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