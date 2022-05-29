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Son dakika: İstanbul’un Fethi’nin 569. Yılı: Ayasofya'da görsel şölen

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.05.2022 Güncelleme Tarihi: 29.05.2022
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Son dakika: İstanbul’un Fethi’nin 569. Yılı: Ayasofya’da görsel şölen

Türkiye’de ilk kez İletişim Başkanlığı tarafından kullanılan gökyüzü video haritalama (skymapping) teknolojisi ile Fethin 569. Yıldönümü Ayasofya Camii'de görkemli bir gösteri ile kutlandı.

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