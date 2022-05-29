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Maske yasağı kalktı mı son dakika? Maske yasağı toplu taşıma ve hastanelerde kalktı mı? Sağlık Bakanlığı duyurdu...

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Giriş Tarihi: 29.05.2022 Güncelleme Tarihi: 29.05.2022
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Maske yasağı kalktı mı son dakika? Maske yasağı toplu taşıma ve hastanelerde kalktı mı? Sağlık Bakanlığı duyurdu...

Maske yasağı kalktı mı son dakika? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son açıklama ile maske yasağı kaldırıldı. Konu hakkında detaylar merak ediliyor. Peki, maske yasağı kalktı mı son dakika? Maske yasağı toplu taşıma ve hastanelerde kalktı mı? Sağlık Bakanlığı duyurdu...

Maske yasağı kalktı mı son dakika? Maske yasağı toplu taşıma ve hastanelerde kalktı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Günlük koronavirüs vaka sayısının üç gün arka arkaya 1.000'in altına düşmesi sonrasında maske yasağının kaldırıldığı açıklaması geldi. Peki, Maske yasağı kalktı mı son dakika? Maske yasağı toplu taşıma ve hastanelerde kalktı mı? Sağlık Bakanlığı duyurdu...

TOPLU TAŞIMADA MASKE ZORUNLULUĞU KALDIRILDI MI?

Açıklamada geldi! Vakaların üç gün üst üste 1000'in altına düşmesi üzerine toplu taşımada maske takma zorunluluğu kaldırıldı.

Açıklamanın detayları şöyle;

"Vaka sayıları arka arkaya üç gün 1.000'in altında gerçekleşti. Toplu taşıma araçlarında maskeleri istersek çıkarabiliriz. Yol maskesiz daha kısa!"

"Hastaneler hariç, maske mecburi olmaktan çıktı. Fakat bunca tecrübeden sonra, başta toplu taşıma araçları olmak üzere, kalabalık kapalı alanlar için maskemizi yanımıza alabiliriz."

TOPLU TAŞIMA VE HASTANELERDE MASKE ZORUNLULUĞU NE ZAMAN KALKACAK?

Maske zorunluluğunun kalkması için üç gün boyunca vakaların binin altında seyretmesi gerekiyordu. 27 Mayıs günü vaka sayısı 940, 28 Mayıs'ta ise 966 olarak duyurulmuştu.

Bugün de vaka sayısının 1000'in altına düşmesi üzerine maskelerin toplu taşımada kalktığı duyuruldu.

MASKE YASAĞI TAMAMEN KALKACAK MI?

Hastanelerde ise maske kullanımına devam edileceği kaydedildi.

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