Maske yasağı kalktı mı son dakika? Maske yasağı toplu taşıma ve hastanelerde kalktı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Günlük koronavirüs vaka sayısının üç gün arka arkaya 1.000'in altına düşmesi sonrasında maske yasağının kaldırıldığı açıklaması geldi. Peki, Maske yasağı kalktı mı son dakika? Maske yasağı toplu taşıma ve hastanelerde kalktı mı? Sağlık Bakanlığı duyurdu...