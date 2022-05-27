İstanbul'da kritik DEAŞ operasyonu! Reina saldırısı detayı ortaya çıktı
İstanbul'daki DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi ikamet ettikleri evde gözaltına alındı. Evde örgüte ait materyaller bulundu. Yapılan incelemeler sonrasında para transferi yapılan kişiler arasında Reina saldırısı zanlılarından Zhakhongir İsakov’un da olduğu ortaya çıktı.
DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 2 şüpheliye yönelik sabah saatlerinde operasyon gerçekleştirildi.
Şüpheliler, Başakşehir'deki ikametlerinde gözaltına alındı.
Savcılık, DEAŞ'ın yurt içi ve yurt dışındaki örgüt üyelerine sözde kira, doğalgaz, elektrik faturası adı altında yardım toplayıp para transferi yapıldığını saptarken, para transferi yapılan bu kişiler arasında Reina saldırısı zanlılarından Zhakhongir İsakov'un da olduğu ortaya çıkarıldı.
Mustafa Sait Özkan'ın haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'yle koordineli yürüttüğü terörizmin finansmanına yönelik yürüttüğü soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Yapılan soruşturma çerçevesinde, cezaevlerinde veya sözde çatışma bölgelerinde bulunan DAEŞ Silahlı Terör Örgütü üyelerinin ailelerine çeşitli sosyal medya hesapları vasıtası ile sözde infak (yardım) toplanıldığı saptandı.
Toplanan bu yardımların banka hesapları ile DEAŞ üyeleri ve ailelerine transfer edildiği tespit edildi. Soruşturma kapsamında sabah saatlerinde İstanbul Başakşehir'de ikamet ettiği tespit edilen 2 DEAŞ şüphelisine yönelik Özel Harekat ekiplerinin de katıldığı operasyon gerçekleştirildi. 2 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Evde yapılan aramalarda çok sayıda dijitale ve örgütsel dokümana el konuldu.
"EŞİ ESARETTE OLAN BACILAR"
Sosyal medya hesaplarından, " Bu paralar yardıma muhtaç insanlara erzak olarak gidiyor. Eşi esarette olan bacılarımıza bu paralarla yardım ediyoruz, elektrik, su ve doğalgaz faturalarını ödüyoruz, ev kira bedelini ödüyoruz" şekline paylaşımlar yapılarak para toplandığı ortaya çıkarıldı. Soruşturma kapsamında itirafçı DEAŞ üyelerinin de ifadesi alınırken bu kişiler, "eşi esarette olan bacılar" diye tabir edilen kişilerin DEAŞ silahlı terör örgütü mensupları ve eşleri olduğu saptandı.
REİNA SALDIRISI ZANLILARINDAN İSAKOV'A DA PARA GÖNDERİLDİ
Toplanan paraların transferlerinin incelenmesi sonucu, DEAŞ üye ve ailelerinden ihtiyaç sahibi olduğu belirtilen örgüt mensubu şahıslara fatura yardımı ve erzak ihtiyaçları, ev kiraları ile ilgili yardım yapıldığı, Türkiye dışında bulunan yabancı şahıslara da para transferleri yapıldığı tespit edildi. 2017 yılının ilk saatlerinde meydana gelen Reina saldırısı zanlılarından DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hüküm giyen Zhakhongir İsakov'a da para transferi gerçekleştirildiği ortaya çıkarıldı.
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