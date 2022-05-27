İstanbul’da kritik DEAŞ operasyonu! Reina saldırısı detayı ortaya çıktı

"EŞİ ESARETTE OLAN BACILAR"

Sosyal medya hesaplarından, " Bu paralar yardıma muhtaç insanlara erzak olarak gidiyor. Eşi esarette olan bacılarımıza bu paralarla yardım ediyoruz, elektrik, su ve doğalgaz faturalarını ödüyoruz, ev kira bedelini ödüyoruz" şekline paylaşımlar yapılarak para toplandığı ortaya çıkarıldı. Soruşturma kapsamında itirafçı DEAŞ üyelerinin de ifadesi alınırken bu kişiler, "eşi esarette olan bacılar" diye tabir edilen kişilerin DEAŞ silahlı terör örgütü mensupları ve eşleri olduğu saptandı.