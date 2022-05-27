27 Mayıs 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri 'Müsilaj' operasyonunda yeni gelişme! Adana'da 4 kişiye gözaltı

'Müsilaj' operasyonunda yeni gelişme! Adana'da 4 kişiye gözaltı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.05.2022
ABONE OL
’Müsilaj’ operasyonunda yeni gelişme! Adana’da 4 kişiye gözaltı

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Müsilaj' adı verilen operasyon kapsamında Adana'da 'nitelikli dolandırıcılık' suçu işledikleri belirlenen 1'i kadın, 4 kişi gözaltına alındı.

Türkiye'de sahil şeridindeki şehirlerdeki mafya tipi organize suç örgütlerine yönelik, 16 ilde düzenlenen ve 'Müsilaj' adı verilen operasyon kapsamında, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 13 ayrı adrese eş zamanlı baskın yaptı.

Operasyonda, nitelikli dolandırıcılık suçu işledikleri belirlenen 1'i kadın, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda çok sayıda adli evrakla dijital materyal ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Suç örgütlerine ’Müsilaj’ operasyonu! SUÇ ÖRGÜTLERİNE 'MÜSİLAJ' OPERASYONU!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA