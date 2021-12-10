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Reina saldırısı olayında flaş gelişme! Zanlı Kırgızistan'da yakalandı

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Giriş Tarihi: 10.12.2021 Güncelleme Tarihi: 10.12.2021
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Reina saldırısı olayında flaş gelişme! Zanlı Kırgızistan’da yakalandı

Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi, İstanbul'daki bir gece kulübüne terör saldırısı gerçekleştiren zanlının Kırgızistan'da düzenlenen operasyonda yakalandığını duyurdu.

Milli Güvenlik Devlet Komitesinden yapılan yazılı açıklamada, terörle mücadele operasyonu sonucunda yabancı uyruklu zanlı M.Ş.R'nin gözaltına alındığı belirtildi.

İstihbarat tarafından gözaltına alınan kişinin, İstanbul'da 2017'de bir gece kulübünde 18 ülkeden 39 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısının zanlısı olduğunun tespit edildiği aktarıldı.

İstanbul Ortaköy'de 2017'de gece kulübüne düzenlenen saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

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