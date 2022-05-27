Fuar basan CHP'li Bakırköy Belediyesi zabıtasına şok tepki! Şaşkına döndüler
CHP'li Bakırköy Belediyesi zabıta ekipleri, bir firmanın makine fuarına 2. kez baskın düzenledi. İlk baskının ardından CHP'li belediyeye karşı adeta hazırlıklı olan firmanın 2. baskındaki tepkisi zabıta ekiplerini şaşkına çevirdi.
İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen Beautytech teknoloji fuarına gelerek organizasyona katılan firmalardan tabela vergisi istemeye hazırlanan zabıta ekipleri içeride açılış için orada bulunan Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle'yi görünce geri adım attı.
BEKLENMEDİK PROTESTO!
Bir süre fuar dışında bekleyen zabıta ekipleri TİM Başkanı'nın alandan ayrılmasıyla grup halinde içeri girerek stantlara yöneldiler.
İşte tam bu sırada organizasyon firmasından hiç beklenmedik bir protesto geldi.
KILIÇDAROĞLU'NUN KONUŞMASINI DİNLETTİLER
Salondaki tüm dijital ekranlara CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal belediyecilik konuşmasını getiren organizatör firma yetkilileri "CHP'li belediyeler vatandaşın üzerine karabasan gibi çökmez" diyerek başlayan açıklamayı dakikalarca zabıtaların baskın yaptığı salona dinlettiler.
Durum karşısında ne yapacağını şaşıran zabıtalar apar topar salondan çıksalar da durumun aktarıldığı Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun talimatıyla yeniden tabela vergisi almak için yabancı alım heyetlerinin bulunduğu fuar alanına döndüler.
Bakırköy Belediyesi'nin bu baskınları alışkanlık haline getirdiğini söyleyen Nobel Expo Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Çelik, durumu CHP liderine bizzat kendisinin ilettiğini ancak belediye başkanının bağlı bulunduğu partinin genel başkanının karşı çıkmasına rağmen dünyada bir benzeri olmayan fuardan tabela vergisi uygulamasına devam ettiğini söyledi.
8 ayrı uluslararası fuarda 60 milyon dolarlık ihracat hacmi oluşturan organizatör firmaya diğer fuar şirketleri de destek verdi. Bakırköy Belediyesi'nin talep ettiği tabela vergisinin tutarı önünüzdeki günlerde organizatör firmaya tebliğ edilecek.
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