Fuar basan CHP’li Bakırköy Belediyesi zabıtasına şok tepki! Şaşkına döndüler

İşte tam bu sırada organizasyon firmasından hiç beklenmedik bir protesto geldi.

KILIÇDAROĞLU'NUN KONUŞMASINI DİNLETTİLER

Salondaki tüm dijital ekranlara CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal belediyecilik konuşmasını getiren organizatör firma yetkilileri "CHP'li belediyeler vatandaşın üzerine karabasan gibi çökmez" diyerek başlayan açıklamayı dakikalarca zabıtaların baskın yaptığı salona dinlettiler.