SON DAKİKA | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’dan A Haber’de flaş açıklamalar

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) iş makinelerinin girdiği ve yıkılması planlanan Atatürk Havalimanı'nda inşaatın durması için dava açtı. Türkiye günlerdir Atatürk Havalimanı tartışmalarıyla meşgul, muhalefette Atatürk ismi silinmeye çalışılıyor ana argüman. Atatürk Havalimanı nasıl bir millet bahçesi olacak? İmara açılacak mı? Yeşile muhalefet edenlerin gerekçesi ne? Fahiş kiralara yönelik girişimler neler olacak? Barınma sorunu kapıda mı? Yoksa bir müdahale beklemeli miyiz? Dört bakanlığın kira zirvesinde hangi kararlar alındı? TOKİ bu önlemlerde devrede olacak mi? Yoksa Hollanda'da uygulanan bir sistem olan kirada tavan fiyat uygulaması yapılabilir mi? Dar gelirliler için bir konut düzenlemesi olacak mi?

"TÜRKİYE ÇEVRE HAFTASI"

Başkan Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan genelgeye göre her yıl 5 Haziran tarihinin bulunduğu hafta "Türkiye Çevre Haftası" olarak kutlanacak. bu bir ilk. Neler yapılacak bu kapsamda Salda golü son günlerde yine tartışma konusu oldu. İmara açıldı iddiaları ve kurudu iddialar var. Çalışmalar ne durumda? Kanal İstanbul hangi aşamada?

Bu kritik konu ve sorulara dair Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, A Haber'de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Murat Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

ATATÜRK HAVALİMANI'NIN PİSTLERİ NE OLACAK?

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne 145 bin 300 ağaç dikilecek. Birisi Kuzey Güney yönünde diğeri denize paralel olan. Biz 8 buçuk milyon metre karelik alanın 5 milyonluk alanına Millet Bahçesi yapacağız. Bu pisti içindeki tüm değerleri kullanarak 7'den 70'e tüm vatandaşlarımızın huzurlu bir yaşam geçireceği Millet Bahçemizi İstanbul'umuza armağan edeceğiz.