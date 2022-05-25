SON DAKİKA | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’dan A Haber’de flaş açıklamalar
SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun iftira operasyonu hakkında neler düşünüyor? Atatürk Havalimanı'na millet bahçesinde son durum ne? 4 bakanlığın kira zirvesinden ne çıktı? 81 ile sosyal konut projesinde son durum ne? İstanbul büyük depreme hazır mı? Gündemde yer alan bu önemli sorulara Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, A Haber’de canlı olarak yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında yanıt veriyor. İşte detaylar...
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) iş makinelerinin girdiği ve yıkılması planlanan Atatürk Havalimanı'nda inşaatın durması için dava açtı. Türkiye günlerdir Atatürk Havalimanı tartışmalarıyla meşgul, muhalefette Atatürk ismi silinmeye çalışılıyor ana argüman. Atatürk Havalimanı nasıl bir millet bahçesi olacak? İmara açılacak mı? Yeşile muhalefet edenlerin gerekçesi ne? Fahiş kiralara yönelik girişimler neler olacak? Barınma sorunu kapıda mı? Yoksa bir müdahale beklemeli miyiz? Dört bakanlığın kira zirvesinde hangi kararlar alındı? TOKİ bu önlemlerde devrede olacak mi? Yoksa Hollanda'da uygulanan bir sistem olan kirada tavan fiyat uygulaması yapılabilir mi? Dar gelirliler için bir konut düzenlemesi olacak mi?
"TÜRKİYE ÇEVRE HAFTASI"
Başkan Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan genelgeye göre her yıl 5 Haziran tarihinin bulunduğu hafta "Türkiye Çevre Haftası" olarak kutlanacak. bu bir ilk. Neler yapılacak bu kapsamda Salda golü son günlerde yine tartışma konusu oldu. İmara açıldı iddiaları ve kurudu iddialar var. Çalışmalar ne durumda? Kanal İstanbul hangi aşamada?
Bu kritik konu ve sorulara dair Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, A Haber'de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında açıklamalarda bulunuyor.
Bakan Murat Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;
ATATÜRK HAVALİMANI'NIN PİSTLERİ NE OLACAK?
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne 145 bin 300 ağaç dikilecek. Birisi Kuzey Güney yönünde diğeri denize paralel olan. Biz 8 buçuk milyon metre karelik alanın 5 milyonluk alanına Millet Bahçesi yapacağız. Bu pisti içindeki tüm değerleri kullanarak 7'den 70'e tüm vatandaşlarımızın huzurlu bir yaşam geçireceği Millet Bahçemizi İstanbul'umuza armağan edeceğiz.
TRAFİK YÜZDE 30-40 AZALDI
Buradaki bütün binalar korunacak. Kültür merkezi ulusal ve uluslararası fuarlar kütüphaneler olacak. Buradaki bütün yapıları koruyacağız. İstanbul'un merkezinde Türkiye'nin ilk havalimanının korunduğu, bu pistin afet alanında hizmet vereceği aynı zamanda toplanma alanı olacak. Havalimanının kaldırılmasının ardından trafik yüzde 30-40 azaldı.
MİLLET BAHÇESİNİ DURDURMA GİRİŞİMİ
Biz bunlara maskeli çevreciler diyoruz.
KILIÇDAROĞU'NUN İFTİRA OPERASYONU
İşte dün yurt dışına kaçacaklarmış. Bular akşam düşünüyorlar nasıl bir iftira atsak da milleti boş işlere meşgul etsek. Hani kendisi diyordu ya bu ülkede darbe olsa tankın üzerine ilk ben yatarım. Yatsaydınız. Biz bu söylemleri hayretle izliyoruz. Bizim milletimiz de bunların zihniyetini o kadar iyi biliyor ki...
ONLAR 6'LI MASA ETRAFINDA KÖŞE KAPMACA OYNUYORLAR
Bizim yaptığımız havalimanı olmaz, şehir hastanesi olmaz, millet bahçesi yapıyorsunuz betonları yıktırmayız. Biz onların yaptığı gibi heykeller yapsak ona da olmaz derler. Maalesef bunları neden yapıyorlar biliyor musunuz? Onlar 6'lı masa etrafında köşe kapmaca oynuyorlar.
Milletimiz bunu çok iyi biliyor. Biz büyük yürüyüşümüze devam edeceğiz. Her alanda kendine yeten muasır medeniyetler seviyesini yakalayacağız.
İSTANBUL HAVALİMANI DÜNYAYA ÖRNEK OLMUŞ BİR HAVALİMANI
17 milyon metre kare yeşil alan kazandırıyoruz. Havalimanı buradayken sabahın beşinde dördünde inen uçakların gürültü kirliliğinden trafikten bizim insanlarımız neler çekti. İstanbul Havalimanı dünyaya örnek olmuş bir havalimanı.
KATARLILARA SATILAN BİR YER VAR MI?
Biz diyoruz ki "imara açmıyoruz, ranta açmıyoruz, millete açıyoruz." Katarlılar gelip burada ne yapacak? Muhalefetin kendisi söylemlerinin dayanağı yok. Akla ziyan açıklamalar yapıyorlar...
2018'de Atatürk Havalimanı'nın bir kısmını park yapacağız diye kendi söylüyor,. Yine aynı yıl Tüm Türkiye'de iklim değişikliği ile mücadelede yeşil alan projelerini Cumhurbaşkanımız paylaşmıştı. O zaman bu projeyi paylaştığımızda milletimizden onay almadık mı? Bunlar temcit pilavı gibi aynı şeyi çevirip çevirip söylüyorlar. Kendi söylemlerine bile ters düşüyorlar.
ATATÜRK HAVALİMANI'NA YAPILACAK MİLLET BAHÇESİNİN MALİYETİ NE OLACAK?
Buranın maliyeti 2 milyar 175 milyon TL. Orada da yandaşlara verdiler deniliyor. TOKİ Başkanlığı buranın ihalesini yaptı. Haftanın 5 günü Sayıştay personelleri yapılan her şeyi sabahtan akşama kadar takip ediyor. Bunların tamamını denetliyorlar.
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