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Son dakika | Külliye'de Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı! Başkan Erdoğan liderlik ediyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.05.2022
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Son dakika | Külliye’de Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı! Başkan Erdoğan liderlik ediyor

Son dakika haberi...Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı

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