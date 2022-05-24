Son dakika! Bakan Soylu: Biri yeşil, biri gri kategoride 2 PKK’lı öldürüldü! İşte teröristleri kirli sicilleri

ŞEHİDİMİZİN KANI YERDE KALMADI



Yeşil kategoride aranan Agit-Kotol kod adlı Hakim Bedri adlı teröristin 30 Temmuz 2011 tarihinde, Kahramanmaraş/Ekinözü ilçesi Gaziler köyünde Uzm.J.III.Kad.Çvş. Abdülmecit YILDIRIM'ın şehit edilmesi (1) Astsubay ve (1) Uzman Jandarma Çavuş'un yaralanması olayının faili olduğu tespit edildi.

Teröristlerin sözde Amanos saha olarak adlandırılan Hatay-Gaziantep-Osmaniye ve Kilis illeri bölgesinde, 2013-2021 yılları arasında erzak temin etmek amacıyla çok sayıda vatandaşımızı alıkoyma, yağma ve kundaklama olaylarına karıştığı tespit edildi.