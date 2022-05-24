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Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Adalet Bakanlığı CTE açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek? SON DAKİKA HABERLER

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.05.2022
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Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Adalet Bakanlığı CTE açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek? SON DAKİKA HABERLER

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar ile kapalı ceza infaz kurumunda bulunup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlülerin izin süreleri 31 Mayıs'a kadar uzatılmıştı. Mayıs'ın sonuna yaklaşmamız ile birlikte izin süresinin uzatılıp uzatılmayacağı merak ediliyordu. Başkan Erdoğan, konu hakkında son dakika açıklamasında bulundu. Peki, açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Adalet Bakanlığı CTE açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek? İşte cevaplar...

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açık cezaevi izinleri hakkında alınan kararı duyurdu. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından açık cezaevinde bulunan mahkumlara verilen Kovid-19 izin süresinin uzatılıp uzatılmayacağı merak ediliyordu. Peki, açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Adalet Bakanlığı CTE açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek? İşte haberin detayları...

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI?

Açık cezaevi izinleri ile ilgli alınan kararı duyuran Başkan Erdoğan, "Kabine toplantımızda açık cezaevlerindeki hükümlüler için belli şartlarda uygulanan ve 31 Mayıs'ta süresi sona eren Kovid-19 izinleriyle ilgili de yeni bir değerlendirme yaptık. Buna göre, açık cezaevlerindeki hükümlülerin Kovid-19 izinlerini 31 Temmuz 2023'e kadar uzatıyoruz. Meclisimizin bu hususta gereken yasal düzenlemeyi en kısa sürede hayata geçireceğine inanıyorum." diye konuştu.

AÇIK CEZAEVİ NEDİR?

Cezaevinde geçirilen süre suçun ağırlığına göre değişir. Çok ağır suçlarda suçlu ömür boyu hapsedilebilir.

Yaşı küçük olan suçluların koyuldukları yerlere ıslahevi denir. Gözetim cezası alanlar da cezaevine koyulmazlar ama belirli bir süreyi özgürlükleri kısıtlanmış olarak geçirirler.

Açık cezaevleri tutuklulara aşırı kısıtlama getirmeyen cezaevleridir. Bu tür cezaevlerinde tutuklulara, hapisten çıktıktan sonraki yaşama hazırlayıcı bir eğitim verilir.

Bazı cezaevlerinde tutukluların belirli beceriler kazanacağı atölyeler, eğitim olanağı sağlayan kütüphaneler vardır.

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