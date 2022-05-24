Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Adalet Bakanlığı CTE açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek? SON DAKİKA HABERLER

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açık cezaevi izinleri hakkında alınan kararı duyurdu. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından açık cezaevinde bulunan mahkumlara verilen Kovid-19 izin süresinin uzatılıp uzatılmayacağı merak ediliyordu. Peki, açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Adalet Bakanlığı CTE açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek? İşte haberin detayları...

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI?

Açık cezaevi izinleri ile ilgli alınan kararı duyuran Başkan Erdoğan, "Kabine toplantımızda açık cezaevlerindeki hükümlüler için belli şartlarda uygulanan ve 31 Mayıs'ta süresi sona eren Kovid-19 izinleriyle ilgili de yeni bir değerlendirme yaptık. Buna göre, açık cezaevlerindeki hükümlülerin Kovid-19 izinlerini 31 Temmuz 2023'e kadar uzatıyoruz. Meclisimizin bu hususta gereken yasal düzenlemeyi en kısa sürede hayata geçireceğine inanıyorum." diye konuştu.