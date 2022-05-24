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SON DAKİKA: Pençe - Kilit'te şehit düşen 5 askerimiz aynı fotoğrafta

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Giriş: 24.05.2022 19:20
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 5 askerin birlikte çektirdiği fotoğraf ortaya çıktı. Fotoğrafta soldan sağa Piyade Sözleşmeli Er Celal Tekedereli, Piyade Uzman Çavuş Onur Doğan, Piyade Teğmen Abdulkadir Güler, Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay ve Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya yer alıyor. Şehit askerlerin şehadet haberi ailelerine verildi. Şehit askerlerin 5'inin aynı karede yer aldığı fotoğraf yürekleri burktu.
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