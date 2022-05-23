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Son dakika: PKK'dan kaçan örgüt üyesi teslim oldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.05.2022
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Son dakika: PKK’dan kaçan örgüt üyesi teslim oldu

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı, ikna yoluyla 1 terör örgütü üyesinin daha PKK'dan kaçarak teslim olduğunu açıkladı. Böylece 1 Ocak 2022'den bu yana ikna yoluyla teslim olan örgüt üyesi sayısı 33'e yükseldi.

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