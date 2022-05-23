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Son dakika: MİT'ten Irak'tan nokta operasyon! Mahmur-Kerkük-Süleymaniye saha genel sorumlusu terörist Mehmet Erdoğan öldürüldü

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Giriş Tarihi: 23.05.2022 Güncelleme Tarihi: 23.05.2022
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Son dakika: MİT’ten Irak’tan nokta operasyon! Mahmur-Kerkük-Süleymaniye saha genel sorumlusu terörist Mehmet Erdoğan öldürüldü

Son dakika haberleri... MİT operasyonuyla, terör örgütü PKK/HPG'nin sözde Mahmur-Kerkük-Süleymaniye saha genel sorumlusu terörist Mehmet Erdoğan, Irak'ın kuzeyindeki Musul'da etkisiz hale getirildi.

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