Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan koronavirüs vakaları hakkında müjdeli haber! Günlük yüzde 75 azaldı

Salgının yoğunlaştığı dönemde 110 bini aşan günlük vaka sayısı, geçen ay 2 binlere kadar geriledi. Bunun üzerine kapalı mekanlarda tümüyle kaldırılan maske kullanma zorunluluğunun, toplu taşıma araçları ve sağlık kuruluşlarında da iptal edilmesi için vaka sayısının 1000'in altına inmesinin bekleneceği bildirildi.