Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs vakaları hakkında müjdeli haber! Günlük yüzde 75 azaldı
Çin'de başlayarak dünyanın dört bir yanını etkisi altına alan koronavirüste sona gelindi. Türkiye başarılı pandemi süreci ile dünyanın takdirini kazanırken aşılanma oranının artması da salgında bulaşıcılığın sürecini bitme noktasına getirdi. Koronavirüste vaka sayısının 1000'in altına inmesiyle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önemli açıklamalarda bulundu.
Türkiye'de en son 3 Ağustos 2020'de 1000'in altında açıklanan günlük Kovid-19 vaka sayısı, yaklaşık 2 yıl sonra dün 905'e inerek maske takma zorunluluğunun toplu taşıma araçlarında da kaldırılmasının kapısını araladı.
Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının tespit edildiği 11 Mart 2020'nin ardından virüsün hızla yayılmasıyla günlük vaka sayısı 26 Mart 2020 yılında 1196'ya çıktı. Günlük vakalar daha sonraki aylarda nadiren bu sayının altına düştü.
Salgının yoğunlaştığı dönemde 110 bini aşan günlük vaka sayısı, geçen ay 2 binlere kadar geriledi. Bunun üzerine kapalı mekanlarda tümüyle kaldırılan maske kullanma zorunluluğunun, toplu taşıma araçları ve sağlık kuruluşlarında da iptal edilmesi için vaka sayısının 1000'in altına inmesinin bekleneceği bildirildi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük vaka sayısının 3 gün üst üste 1000'in altında olması durumunda, toplu taşıma araçlarındaki maske zorunluluğunun kaldırılacağını açıkladı.
GÜNLÜK VAKA SAYISINDA BÜYÜK DEĞİŞİM! İŞTE DETAYLARI
Nisanda toplam 171 bin 533 vaka tespit edilirken bu ayın ilk 22 günündeki toplam vaka sayısı 31 bin 205 oldu.
Geçen ay 5 bin 717 olan günlük ortalama vaka sayısı ise bu ayın ilk 22 gününde 1418'e indi. Böylece günlük vaka sayısı geçen aya göre yüzde 75 azaldı.
Dün 905 olarak açıklanan günlük vaka sayısı, 3 Ağustos 2020'den bu yana ilk kez 1000'in altına düştü.
ÖLÜM SAYISINDA DİKKAT ÇEKEN DÜŞÜŞ
Aşılamanın etkisiyle Kovid-19 vakaları ve virüsün ağır hasta edici özelliğinin azalmasıyla hayatını kaybedenlerin sayısında da geçen aya göre büyük düşüş oldu.
Nisanda 738 kişi Kovid-19 nedeniyle vefat etti, bu ayın 22 günlük bölümünde toplam 159 kişi yaşamını yitirdi. Böylelikle günlük ortalama vefat sayısı 24,6'dan 7,22'ye geriledi.
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