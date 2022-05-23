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Son dakika: Emine Erdoğan'dan Türk mutfağı paylaşımı

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Giriş Tarihi: 23.05.2022 Güncelleme Tarihi: 23.05.2022
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Son dakika: Emine Erdoğan’dan Türk mutfağı paylaşımı

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türk mutfağının herkese afiyet, şifa ve bereket olmasını diledi. Erdoğan, Balıkesir'de düzenlenen festivale ilişkin görüntüler de paylaştı.

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