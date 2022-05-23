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Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı'ndan Barış Pınarı açıklaması! 4 terörist etkisiz hale getirdi

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Giriş Tarihi: 23.05.2022 Güncelleme Tarihi: 23.05.2022
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Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı’ndan Barış Pınarı açıklaması! 4 terörist etkisiz hale getirdi

Son dakika haberleri... Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olan teröristlerin imha edildiği belirtildi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "4 PKK'lı terörist komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

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