Türk Mutfağı Haftasında Balıkesir kahvaltısını Emine Erdoğan tanıttı! Ünlü şefler ile bir araya geldi
İstanbul Harbiye’de "Uluslararası Balıkesir Kahvaltı Festivali" lansmanı gerçekleştirildi. Balıkesir kahvaltısı Türkiye’de ilk kez Cumhurbaşkanlığı ve Kültür Bakanlığı desteğiyle Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri ile tanıtıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, yaptığı tanıtım sonrası ünlü şeflerle mutfağa girdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Balıkesir'in Edremit ilçesinde ünlü şefler ile bir araya geldi.
Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri çerçevesinde şeflerle ve yöre insanları ile ocak başına geçen Emine Erdoğan, Balıkesir'in yöresel yemeklerini tanıttı.
Emine Erdoğan, Edremit Güre Mahallesi'nde yapılan Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri çerçevesinde Balıkesir'in yöresel yemeklerini tanıttı.
Erdoğan, ünlü şefler ile bir araya geldi.
İlk olarak Savaştepe ilçesine özgü olan 'Seferberlik Çöreği'nin yapımını yöre insanlarından öğrenen Emine Erdoğan, Kurtuluş Savaşı zamanında Savaştepe'de yapılarak cepheye gönderilen çöreğin de tadına bakma imkânı buldu. Doğal ürünlerle yapılan salçanın da tadına bakan Erdoğan, çöreği çok beğendiğini ifade etti.
Ardından Emine Erdoğan, kurutulmuş salata kabukları ile bir çeşit bulgur yemeği yaptı. Malatya yöresine ait olan yemeğin içindeki bulgurları kendi eli ile yuvarlayan Emine Erdoğan, ardından Kepsutlu Emine Keskin ile bir araya geldi.
Şef Mehmet Yalçınkaya, Kepsut ilçesinden Emine Keskin ve Emine Erdoğan, sıfır atık projesine atıfta bulunarak sebze saplarından börek sardı. Erdoğan'ın kendi eli ile sardığı börek ise ustalardan tam not aldı.
TANITIMA BAŞKAN ERDOĞAN'IN EŞİ EMİNE ERDOĞAN KATILACAK
Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Balıkesir Edremit'te 21 Mayıs Cuma günü 'Türk Mutfağı Haftası'nın açılışını yapacaklarını aktaran Işıldak, "Bu da bizim için çok değerli, kıymetlidir. Balıkesir'i bu dönemde gastronomi alanında hızlı bir atılım yaptığı ve tanıtım atasiyonu yaptığı dönemeçte kendilerinin, Cumhurbaşkanımızın, Kültür Bakanlığı'mızın desteğiyle bizim için özel bir tanıtım fırsatı oluşturacak." şeklinde konuştu.
TÜRKİYE VE DÜNYA TÜRK MUTFAĞI HAFTASI ETKİNLİKLERİ
Kalite için en öneli şeyin hammadde olduğunu anlatan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ise dünyanın kendi mutfaklarıyla reklamını yaptığını dile getirip Gastronominin gerçek bir turizm alanı olduğunu belirterek ''İnsanlar mutfaklarıyla kültür transfer ediyor, ticaret yapıyorlar. Ciddi manada bundan gelir elde ediyorlar. Bundan üç yıl önce güzel bir ekip kurularak 'Türk mutfağı' çalışması başlatıldı. Bunun Emine Erdoğan himayesinde yapılması da ayrı bir zenginlik, katkıdır. Bu kitap çıktı. Türk Mutfağı kitabı çıktı. Fakat pandemiden dolayı etkin bir tanıtımı yapılamadı. 21-27 Mayıs Dünya Türk Mutfağı haftası ilan edildi. Bu kapsamda da 81 ilimizde ve dünyadaki bütün büyükelçiliklerimizde, konsolosluklarımızda Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri yapılacak. Bu amaçla her yerde var olan kitabın lansmanı ve Türk Mutfağı tanıtımı yapılacak. Şimdi Türkiye lansmanına da Emine Erdoğan hanımefendi yarın bizim Edremit Güre'de bunun festivalinin standına katılacak, tanıtımının başlangıcını yapacak. Biz de balıkesir'in tanıtımı için çabalıyoruz." diye konuştu.
"GASTRONOMİ ARTIK TURİZMİN ÖNEMLİ BİR PARÇASIDIR"
Balıkesir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi Kula, amaçlarının. Balıkesir'de üretilen ürünlerin aynı sofrada aynı konsepte buluştuğu bir festival olarak düşündüklerini belirtti. Sabah'ta yer alan habere göre bölgede üretilen kahvaltı ürünlerinin yeniden üretimi, tanıtımı, tüketimi ve bunun sürdürülebilirliğini artırmayı amaçladıklarını ifade eden Kula, "İlimizde yaz aylarıyla sınırlı olan turizm kapsamında Balıkesir'i marka şehir yapmakla birlikte destinasyonu 12 aya yaymak, bunu gastronomiyle desteklemek istiyoruz. Çünkü artık gastronomi turizmin önemli bir parçasıdır." şeklinde konuştu.
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