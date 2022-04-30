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Emine Erdoğan: Başlı başına hazine olan Türk Mutfağı dünyaya layıkıyla tanıtılamıyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.04.2022
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Emine Erdoğan: Başlı başına hazine olan Türk Mutfağı dünyaya layıkıyla tanıtılamıyor

Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde hazırlanan ‘Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı’ kitabını Sofra dergisine şu ifadelerle anlattı: “Mutfağımız başlı başına bir hazine, büyük bir birikim. Ancak lezzetlerimiz dünyaya tam olarak tanıtılamıyor. ‘Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı’ bu fikirle doğdu. Bu kitapta mutfağımızın kimliği ve ana karakterleri öne çıkarılıyor”

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