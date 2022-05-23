Son dakika: AK Parti'den "müsilaj" teklifi! TBMM'ye sunuldu
Son dakika haberine göre AK Parti, müsilajı önlemek amacıyla düzenlemeleri de içeren yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu. Hükümetin hazırladığı yeni torba yasa teklifinde belediyeler gerekli arıtma tesislerini verilen sürede yapmazsa Çevre ve Şehircilik Bakanlığı devreye girecek. İşte detaylar...
TBMM'de, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş başkanlığında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri ile Meclis uzmanlarının katıldığı toplantıda 30 maddelik yasa teklifine son şekli verildi. Müsilaj ile mücadele ve çevre kirliliğinden korunmayı amaçlayan düzenleme bugün TBMM Başkanlığı'na sunuldu.
Düzenlemeyle; Marmara Havzası'ndaki illerde İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi kurma zorunluluğu getirilecek. Tesis kurma yetkisi belediyelere verilecek. Belediyeler, yasayla belirlenen süre içerisinde proje hazırlamazsa, bu yetki otomatik olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na geçecek. Bakanlık, bu masrafları ise ilgili belediyenin kaynağından kesecek.
Tesis kurmayanlara idari ceza uygulanacak. Denizi temizlemeyen belediyelere, Türk Ceza Kanunu'nun 'görevi ihmal veya görevi kötüye kullanma' maddelerinden suç duyurusu yapılabilecek. Bunun yanı sıra başka yaptırımlar da gündeme gelebilecek. Sanayi atıklarının denize ulaşmasını önlemek amacıyla altyapılar oluşturulacak. Teklifle ayrıca, sanayi tesislerine kirlilik oluşturmama konusunda uyarılar getirilecek ve uymayanlara yaptırım uygulanacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İstanbul öğrenci aylık akbil ne kadar oldu? 2022 öğrenci akbili zam iptal mi? İETT öğrenci abonman kaç TL?
- Mesleklere göre tek tek hesaplandı! 3600 ek gösterge ile memur maaşı ne kadar olacak? Polis, öğretmen, hemşire, avukat...
- Mayıs enflasyon tahmini sonrası tablo güncellendi! 2022 Temmuz zammı en düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak?
- Mayıs ayı enflasyon beklentisi nedir? TÜİK TEFE TÜFE 2022 Mayıs enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?
- Bekçilik ön sağlık kontrolü ne zaman bitiyor? 2022/1. Dönem bekçi alımı yazılı sınav ne zaman yapılacak?
- Gözler Kabine'de! Açık cezaevi izinleri uzatılacak mı? 2022 Adalet Bakanlığı CTE Kovid-19 izni ne zaman bitecek?
- Maymun çiçeği virüsü Türkiye'de var mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! Maymun çiçeği hastalığı belirtileri nedir?
- ÖSYM KPSS kılavuzu yayınlandı mı? 2022 KPSS lisans başvuru ücreti ne kadar? Lisans ve ÖABT KPSS ne zaman yapılacak?
- İçişleri Bakanlığı 6 şehirde kamu işçisi alımı yapıyor! 2022 Göç İdaresi Başkanlığı işçi alımı başvuru nasıl yapılır? Şartlar...
- DGS başvuru son gün: 2022 DGS sınav ücreti nereye, hangi bankaya yatırılacak? DGS başvuru nasıl yapılır?
- YKS sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? 2022 YKS TYT üniversite sınav yerleri ne zaman açıklanacak?
- EYT son dakika gelişmesi: Kadınlarda 7.200, Erkeklerde 9.000 gün! EYT ile emeklilik nasıl olacak? 2022'de EYT çıkacak mı?