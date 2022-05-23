İstanbul öğrenci akbil zammı iptal mi? İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi olağanüstü toplantısında, elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş, minibüs ve servis ücretlerine yüzde 40 zam yapılmıştı. Öğrenci akbiline de gelen bu zammın iptal edilmesi kararlaştırılmış, ancak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu öğrenci ücretlerinden zamların geri geçilmesi kararını veto etmişti. Peki, İstanbul öğrenci aylık akbil ne kadar oldu? 2022 öğrenci akbili zam iptal mi? İETT öğrenci abonman kaç TL? İşte haberin detayları...

İSTANBUL ÖĞRENCİ AKBİL ZAMMI İPTAL Mİ?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) meclisi mayıs ayı 3'üncü toplantısı Saraçhane'de gerçekleşti. Meclis 2'nci Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı Başkanlığında toplanan mecliste öğrenci aylık abonman ücretlerinden 6 Nisan'daki Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında yapılan yüzde 40'lık ulaşım zammından muaf tutulmasını sağlayan karar AK Parti ve MHP grubunun oluşturduğu Cumhur İttifakı tarafından ısrar karar olarak mecliste kabul edildi.

Öğrenciler kabul edilen madde ile ulaşım fiyatlarını zamsız olarak kullanmaya başlayacak.