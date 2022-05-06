Marmara Denizi için müsilaj mesajı!

"MÜSİLAJ İLE KARŞILAŞMADIKLARINI SÖYLÜYORLAR"

Pehlivanoğlu, "12 metrenin altında bulunan balıkçı teknelerimiz faaliyetlerine devam ediyor. Şuan itibariyle Tekir'e, Menekşe ve İstavrite ağ atıyoruz. Teknesi 12 metrenin altında olan çoğu arkadaşlarımız denize ağ atmaya devam ediyor. Şu süreçte müsilaj ile karşılaşmadık. Diğer limanlarla da istişare ettiğimizde onlarda müsilaj ile karşılaşmadıklarını söylüyorlar" dedi.