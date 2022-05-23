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Başkan Erdoğan'dan Külliye'de önemli kabuller

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Giriş Tarihi: 23.05.2022 Güncelleme Tarihi: 23.05.2022
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Başkan Erdoğan’dan Külliye’de önemli kabuller

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Sırbistan'ın Sancak bölgesinde bulunan Novi Pazar Türk Kültür Merkezi öğrencilerini kabul etti.

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