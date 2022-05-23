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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Etimesgut Belediye Ampute Spor Kulübüne tebrik!

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Giriş Tarihi: 23.05.2022
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Etimesgut Belediye Ampute Spor Kulübüne tebrik!

Son dakika haberine göre: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Polonya'da düzenlenen Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan Etimesgut Belediye Ampute Spor Kulübünü kutladı.

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