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Yoklama kaçağı olanlar bedelli askerlik yapabilecek mi? Bakaya olanlar bedelli askerli şartları ve yılı nedir? Başvurular ne zaman?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.05.2022 Güncelleme Tarihi: 23.05.2022
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Yoklama kaçağı olanlar bedelli askerlik yapabilecek mi? Bakaya olanlar bedelli askerli şartları ve yılı nedir? Başvurular ne zaman?

Yoklama kaçağı olanlar bedelli askerlik yapabilecek mi? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kabine Toplantısı sonrasında Başkan Erdoğan açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Yoklama kaçağı gençlerimiz, ‘bedelli askerlik’ uygulamasından faydalanabilecek. açıklamasında bulundu. Peki, Yoklama kaçağı olanlar bedelli askerlik yapabilecek mi? Bakaya olanlar bedelli askerli şartları ve yılı nedir?

Yoklama kaçağı olanlar bedelli askerlik yapabilecek mi? Bakaya olanlar bedelli askerli şartları ve yılı nedir? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan, "Yoklama kaçağı gençlerimiz, 'bedelli askerlik' uygulamasından faydalanabilecek. açıklamasında bulundu. Peki, Yoklama kaçağı olanlar bedelli askerlik yapabilecek mi? Bakaya olanlar bedelli askerli şartları ve yılı nedir?

YOKLAMA KAÇAĞI OLANLAR BEDELLİ ASKERLİK YAPABİLECEK Mİ?

Başkan Erdoğan,"Yoklama kaçağı gençlerimiz, 'bedelli askerlik' uygulamasından faydalanabilecek." açıklamasında bulundu.

YOKLAMA KAÇAĞI NEDİR?

Yoklama Kaçağı, kanunda yer alan tanıma göre, 'yoklamada bulunmayan ve bulunamadıklarına dair bu kanunda yazılı bir mazeret gösterememiş olanlara denilmektedir. Yoklama kaçakları, askerlik ödevlerini yerine getirmek maksadıyla yakalanmaları için Milli Savunma Bakanlığınca İçişleri Bakanlığına, askerlik şubelerince de mahallin en büyük mülki amirine bildirilirler.

Yakalanarak muhafaza altına alınan yükümlüler, vakit geçirmeksizin ve en geç yirmidört saat içerisinde en yakın askerlik şubesine getirilirler. Askerlik şubesince teslim alınamayan yükümlüler, ilgili kolluk kuvveti tarafından hazırlanan tutanağa istinaden derhal serbest bırakılırlar.

YOKLAMA KAÇAĞI CEZASI NE KADAR?

Yoklama kaçağı, saklı ve bakayalar Askeralma Kanununun 24'üncü maddesinin birinci fıkrası esaslarına göre idari para cezasıyla cezalandırılır. Bunlardan kendiliğinden gelenler her gün karşılığı 5 Türk Lirası, yakalananlar ise 10 Türk Lirası idari para cezası ile cezalandırılır.

Bu fıkra kapsamında belirlenen idari para cezalarının yeniden değerlemesinde 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17'nci maddesinin yedinci fıkrasındaki idari para cezasının bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınarak uygulanır. İdari para cezaları tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenir.

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