Yoklama kaçağı olanlar bedelli askerlik yapabilecek mi? Bakaya olanlar bedelli askerli şartları ve yılı nedir? Başvurular ne zaman?
Yoklama kaçağı olanlar bedelli askerlik yapabilecek mi? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kabine Toplantısı sonrasında Başkan Erdoğan açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Yoklama kaçağı gençlerimiz, ‘bedelli askerlik’ uygulamasından faydalanabilecek. açıklamasında bulundu. Peki, Yoklama kaçağı olanlar bedelli askerlik yapabilecek mi? Bakaya olanlar bedelli askerli şartları ve yılı nedir?
Yoklama kaçağı olanlar bedelli askerlik yapabilecek mi? Bakaya olanlar bedelli askerli şartları ve yılı nedir? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan, "Yoklama kaçağı gençlerimiz, 'bedelli askerlik' uygulamasından faydalanabilecek. açıklamasında bulundu. Peki, Yoklama kaçağı olanlar bedelli askerlik yapabilecek mi? Bakaya olanlar bedelli askerli şartları ve yılı nedir?
YOKLAMA KAÇAĞI OLANLAR BEDELLİ ASKERLİK YAPABİLECEK Mİ?
Başkan Erdoğan,"Yoklama kaçağı gençlerimiz, 'bedelli askerlik' uygulamasından faydalanabilecek." açıklamasında bulundu.
YOKLAMA KAÇAĞI NEDİR?
Yoklama Kaçağı, kanunda yer alan tanıma göre, 'yoklamada bulunmayan ve bulunamadıklarına dair bu kanunda yazılı bir mazeret gösterememiş olanlara denilmektedir. Yoklama kaçakları, askerlik ödevlerini yerine getirmek maksadıyla yakalanmaları için Milli Savunma Bakanlığınca İçişleri Bakanlığına, askerlik şubelerince de mahallin en büyük mülki amirine bildirilirler.
Yakalanarak muhafaza altına alınan yükümlüler, vakit geçirmeksizin ve en geç yirmidört saat içerisinde en yakın askerlik şubesine getirilirler. Askerlik şubesince teslim alınamayan yükümlüler, ilgili kolluk kuvveti tarafından hazırlanan tutanağa istinaden derhal serbest bırakılırlar.
YOKLAMA KAÇAĞI CEZASI NE KADAR?
Yoklama kaçağı, saklı ve bakayalar Askeralma Kanununun 24'üncü maddesinin birinci fıkrası esaslarına göre idari para cezasıyla cezalandırılır. Bunlardan kendiliğinden gelenler her gün karşılığı 5 Türk Lirası, yakalananlar ise 10 Türk Lirası idari para cezası ile cezalandırılır.
Bu fıkra kapsamında belirlenen idari para cezalarının yeniden değerlemesinde 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17'nci maddesinin yedinci fıkrasındaki idari para cezasının bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınarak uygulanır. İdari para cezaları tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Yoklama kaçağı olanlar bedelli askerlik yapabilecek mi? Bakaya olanlar bedelli askerli şartları ve yılı nedir? Başvurular ne zaman?
- Emekli Temmuz zammı için 3'lü hesaplama! Yeni veri son dakika açıklandı! Emekli maaşları noktası virgülüne listelendi! Enflasyon farkı ve ek zam...
- ÖSYM AİS sayfası açılacak! KPSS başvuruları ne zaman başlıyor? KPSS Lisans, Önlisans ve Ortaöğretim başvuruları başladı mı?
- Seksenler Şahin diziden ayrıldı mı, neden yok? Seksenler Ceyhun Fersoy diziden ayrılacak mı?
- A Milli Takım Tiago Çukur kimdir, kaç yaşında? Tiago Çukur hangi takımda oynuyor, nereli?
- Kabine Toplantısı ne zaman olacak? Kabine Toplantısı bitti mi, ne zaman biter? İşte alınan kararlar...
- Kabine Toplantısı son dakika: Toplu taşımada maske yasağı kalktı mı? Otobüslerde, metroda maske zorunluluğu bitti mi?
- İstanbul öğrenci aylık akbil ne kadar oldu? 2022 öğrenci akbili zam iptal mi? İETT öğrenci abonman kaç TL?
- Mesleklere göre tek tek hesaplandı! 3600 ek gösterge ile memur maaşı ne kadar olacak? Polis, öğretmen, hemşire, avukat...
- Mayıs enflasyon tahmini sonrası tablo güncellendi! 2022 Temmuz zammı en düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak?
- Mayıs ayı enflasyon beklentisi nedir? TÜİK TEFE TÜFE 2022 Mayıs enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?
- Bekçilik ön sağlık kontrolü ne zaman bitiyor? 2022/1. Dönem bekçi alımı yazılı sınav ne zaman yapılacak?