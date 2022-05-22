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Taciz ateşi açan 12 terörist öldürüldü!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.05.2022
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Taciz ateşi açan 12 terörist öldürüldü!

Son dakika haberine göre: Suriye'nin kuzeyinde taciz ateşi açan 12 terörist etkisiz hale getirildi.

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