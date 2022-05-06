06 Mayıs 2022, Cuma
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Thodex davasında ara karar! Tutukluların mevcut hallerinin devamına karar verildi
Binlerce kişinin mağdur edildiği kripto para borsası Thodex davasında ara karar çıktı. Anadolu 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi, tutukluların mevcut hallerinin devamına karar verdi. Duruşma 1 Temmuz 2022 tarihine ertelendi Ayrıntıları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek aktardı.