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Thodex davasında ara karar! Tutukluların mevcut hallerinin devamına karar verildi

A Haber
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Giriş: 06.05.2022 10:15
Binlerce kişinin mağdur edildiği kripto para borsası Thodex davasında ara karar çıktı. Anadolu 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi, tutukluların mevcut hallerinin devamına karar verdi. Duruşma 1 Temmuz 2022 tarihine ertelendi Ayrıntıları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek aktardı.
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