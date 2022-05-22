Açık cezaevi izinleri son dakika açıklaması: Açık cezaevi izinleri uzatılacak mı, 31 Mayıs’ta bitiyor mu? Açık cezaevi izinleri ne zaman, ayın kaçında bitiyor?

Açık cezaevi izinleri uzatılacak mı, 31 Mayıs'ta bitiyor mu? Açık cezaevi izinleri ne zaman, ayın kaçında bitiyor? sorularının cevapları araştırılan konular arasıdan yer alıyor. Koronavirüs pandemisi nedeniyle bugüne kadar 12 defa uzatılan açık cezaevi izinleriyle ilgili Ceza Ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden önemli bir açıklama geldi. Peki, Açık cezaevi izinleri uzatılacak mı, 31 Mayıs'ta bitiyor mu? Açık cezaevi izinleri ne zaman, ayın kaçında bitiyor?