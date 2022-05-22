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Açık cezaevi izinleri son dakika açıklaması: Açık cezaevi izinleri uzatılacak mı, 31 Mayıs'ta bitiyor mu? Açık cezaevi izinleri ne zaman, ayın kaçında bitiyor?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.05.2022
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Açık cezaevi izinleri son dakika açıklaması: Açık cezaevi izinleri uzatılacak mı, 31 Mayıs’ta bitiyor mu? Açık cezaevi izinleri ne zaman, ayın kaçında bitiyor?

Açık cezaevi izinleri uzatılacak mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Mayıs ayının son günleri yaklaşırken açık cezaevi izinleri hakkında aramalarda yoğunlaştı. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden (CTE) yapılan yazılı açıklamada koronavirüs pandemisi nedeniyle denetimli serbestlik tedbiriyle evlerinde olan binlerce açık cezaevi mahkumu için Covid-19 izinlerinin sona ereceği tarih belli oldu. Peki, Açık cezaevi izinleri uzatılacak mı, 31 Mayıs'ta bitiyor mu? Açık cezaevi izinleri ne zaman, ayın kaçında bitiyor?

Açık cezaevi izinleri uzatılacak mı, 31 Mayıs'ta bitiyor mu? Açık cezaevi izinleri ne zaman, ayın kaçında bitiyor? sorularının cevapları araştırılan konular arasıdan yer alıyor. Koronavirüs pandemisi nedeniyle bugüne kadar 12 defa uzatılan açık cezaevi izinleriyle ilgili Ceza Ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden önemli bir açıklama geldi. Peki, Açık cezaevi izinleri uzatılacak mı, 31 Mayıs'ta bitiyor mu? Açık cezaevi izinleri ne zaman, ayın kaçında bitiyor?

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Koronavirüs pandemisi nedeniyle 15 Nisan 2020'den beri denetimli serbestlik tedbiriyle evlerinde olan yaklaşık 80 bin açık cezaevi mahkûmunun COVID-19 izinleri 31 Mayıs'ta sona eriyor. Adalet Bakanlığı izinden dönecek hükümlülere kalan cezalarını çekmek üzere girecekleri cezaevleri konusunda tercih hakkı da tanıyacak.

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZAYACAK MI?

Koronavirüs pandemisi nedeniyle bugüne kadar 12 defa uzatılan açık Cezaevi izinleri 31 Mayıs'ta son bulacak. Salgının seyri, vaka sayılarındaki düşüş ve aşılama oranı dikkate alınarak Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tavsiye kararları doğrultusunda ülke genelindeki normalleşme süreci nedeniyle COVID-19 izninde bulunan hükümlülerin izni uzatılmadı.

CEZAEVİNE DÖNÜŞ NASIL OLACAK?

COVID-19 iznindeki hükümlüler 31 Mayıs tarihi itibarıyla açık ceza infaz kurumlarına dönecekler. Denetimli serbestlik yükümlülerinden hakkında denetim planı hazırlanarak yükümlülükleri belirlenmiş olanların 1 Haziran 2022'den itibaren denetim planlarında yazan yükümlülüklere aynen uymaları, hakkında henüz denetim planı hazırlanmamış olanların 1 Haziran 2022'den itibaren ilgili denetimli serbestlik müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekecek.

CEZAEVİNE DÖNMEYEN MAHKUMLAR FİRARİ SAYILACAK

COVID-19 izninden bugüne kadar 200 bin Mahkûm faydalandı. Hükümlülere cezalarının geri kalanını çekmesi gerektiği tebligatla bildirilecek. Cezaevine dönmeyenler firari sayılacak ve haklarında yakalama kararı çıkarılacak. Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre COVID-19 izninden dönecek hükümlüler, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'ne (CTE) ait https://cte.adalet.gov.tr/ resmi web sitesinden TC kimlik numaralarını girerek, girmek istedikleri cezaevlerine ilişkin tercihte bulunacaklar. Bu cezaevlerinde yer yoksa en yakın cezaevine yerleştirilecekler. Hükümlüler dönecekleri ceza infaz kurumlarını CTE'nin resmi web sitesinde oluşturulacak sorgulama ekranı üzerinden öğrenebilecekler.

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