Maymun çiçeği hastalığı hangi ülkelerde görüldü? Maymun çiçeği virüsü tedavisi var mı, belirtileri neler?
Maymun çiçeği hastalığı, son günlerde tüm dünya gündeminde yer almaya başladı. Maymun çiçeği virüsü ile bağlantılı şüpheli vaka sayılarının artmasıyla birlikte konu hakkında araştırmalar hız kazandı. Şu ana kadar Avrupa'da birçok ülkede ve ABD'de görülmesinin ardından, maymun çiçeği hastalığı hakkında bazı sorular gündeme geldi. Peki, maymun çiçeği hastalığı hangi ülkelerde görüldü? Maymun çiçeği virüsü tedavisi var mı, belirtileri neler? İşte merak edilen soruların yanıtı...
Maymun çiçeği hastalığı hangi ülkelerde görüldü? Maymun çiçeği virüsü ile bağlantılı şüpheli vaka sayıları artmaya devam ediyor. Yüzde ve vücudun geri kalanında deri döküntüleri ile kendini gösteren maymun çiçeği virüsünün hangi ülkekerde ortaya çıktığı ve hastalığın belirtileri araştırılmaya başlandı. Peki, maymun çiçeği hastalığı hangi ülkelerde görüldü? Maymun çiçeği virüsü tedavisi var mı, belirtileri neler? İşte haberin detayları...
MAYMUN ÇİÇEĞİ HASTALIĞI HANGİ ÜLKELERDE GÖRÜLDÜ?
Son açıklanan verilere göre, maymun çiçeği virüsüne, İngiltere, İspanya, Portekiz, İtalya, İsveç, Kanada, Belçika, ABD, Avustralya, Almanya ve İsrail'de rastlandığı açıklandı. Maymun çiçeği vakası Türkiye'de görülmedi.
MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ TEDAVİSİ VAR MI?
Maymun çiçeği enfeksiyonu için özel bir tedavi mevcut değil. Virüse karşı henüz bir tedavi veya aşı bulunamazken çiçek aşısının maymun çiçek virüsünü önlemede yüzde 85 etkili olduğu tespit edildi.
MAYMUN ÇİÇEĞİ BELİRTİLERİ NELER?
İlk olarak 1970'lerde Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde kaydedilen ve son 10 yılda artış gösteren maymun çiçeğinin belirtileri, yüzde başlayan ve vücudun geri kalanına yayılan ateş, baş ağrısı ve deri döküntüleri şeklinde ortaya çıkıyor.
MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ NASIL BULAŞIR?
Maymun çiçeği virüsü, insanların genellikle batı ve orta Afrika'nın tropik bölgelerinde kaptığı nadir bir viral enfeksiyon. Genellikle virüsü barındırdığı bilinen sincap gibi hayvanlarla doğrudan temas yoluyla yayılıyor. Bununla birlikte, enfekte bir kişiyle çok yakın temas yoluyla da bulaşabiliyor.
İlk olarak 1958'de araştırma için tutulan maymunlarda çiçek benzeri bir hastalık salgını meydana geldiğinde keşfedildi. İnsanda ilk kez 1970 yılında Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde görüldü. Virüs, o zamandan beri bir dizi Orta ve Batı Afrika ülkelerinde rapor edildi. Afrika dışında sadece bir avuç vaka bildirildi ve bunlar normalde kıtayla seyahat bağlantıları olan insanlarla sınırlı.
İSRAİL'DE İLK MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ VAKASI TESPİT EDİLDİ
İsrail'de ilk maymun çiçeği vakasının tespit edildiği bildirildi. İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede ilk maymun çiçeği virüsünün saptandığı, adı açıklanmayan otuz yaşlarında bir erkekte virüs belirtilerinin ortaya çıkması üzerine Tel Aviv'deki Ichilov Hastanesine nakledildiği belirtildi.
Açıklamada, hastanın, "ülke dışında maymun çiçeği bulaşmış başka bir kişiyle temasta bulunduğu, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
BELÇİKA'DA MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜNÜN FETİŞ FESTİVALİNDEN YAYILDIĞI ORTAYA ÇIKTI
Belçika'da maymun çiçeği virüsünün Antwerp kentinde düzenlenen Darklands isimli "fetiş festivalinden" yayıldığı belirlendi. Antwerp Tropik Sağlık Enstitüsü dün sabah saatlerinde ülkede ilk vakayı duyurmuş, kısa süre içinde ilk hastayla temaslı ikinci vakanın da teyit edileceğini bildirmişti.
Sağlık Bakanı Frank Vandenbroucke, daha sonra yaptığı açıklamada vaka sayısının 3'e çıktığını duyurdu. 5 Mayıs'ta Antwerp'te düzenlenen 4 günlük Darklands festivalinin organizatörleri ise virüsün etkinliğe yurt dışından katılan kişilerce taşındığını, Sağlık Bakanlığının da bunu doğruladığını açıkladı.
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