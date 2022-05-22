Gençlik şöleni dönüşü otobüs kazasında hayatını kaybedenlere nefret kustular! İnsanlık dışı ifadeler

Kimi sosyal medya kullanıcıları vefat edenler için "gebermiş leşler" derken kimi sosyal medya kullanıcıları ise ölüme sevinircesine "üç oy gitti" diyebildi. Bu ifadeleri kullananlardan bazılarının ise yazdıklarını sonradan silmesi dikkat çekti. Suvari Birliği rumuzlu bir sosyal medya kullanıcısı ise "Yanlış yolun sonu ölümdür, doğru kendini gösterir" ifadelerini bile kullandı.