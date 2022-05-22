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Niğde'de üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs devrildi! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kaza nedenini açıkladı
Adana'da düzenlenen Gençlik Şöleni'nden dönen öğrencileri taşıyan otobüs Konya istikametine giderken Niğde'de şarampole yuvarlandı.Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 41 öğrenci de yaralandı. Otobüsün Konya Selçuk Üniversitesi öğrencilerini taşıdığı belirtilirken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kazanın nedenini açıkladı. Bu arada Başkan Recep Tayyip Erdoğan da kazada hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayınladı.
Giriş Tarihi: 22.05.2022 13:19Güncelleme Tarihi: 22.05.2022 13:26