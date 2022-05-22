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Haberler Galeri Niğde'de üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs devrildi! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kaza nedenini açıkladı

Niğde'de üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs devrildi! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kaza nedenini açıkladı

Adana'da düzenlenen Gençlik Şöleni'nden dönen öğrencileri taşıyan otobüs Konya istikametine giderken Niğde'de şarampole yuvarlandı.Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 41 öğrenci de yaralandı. Otobüsün Konya Selçuk Üniversitesi öğrencilerini taşıdığı belirtilirken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kazanın nedenini açıkladı. Bu arada Başkan Recep Tayyip Erdoğan da kazada hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayınladı.

Giriş Tarihi: 22.05.2022 13:19 Güncelleme Tarihi: 22.05.2022 13:26
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Niğde’de üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs devrildi! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kaza nedenini açıkladı

Adana'da düzenlenen gençlik programından Konya'ya dönerken Niğde sınırları içerisinde şarampole devrilen otobüste bulunan 3 kişi hayatını kaybederken, 41 kişide yaralandı. 18 yaralı ise Ereğli Devlet Hastanesine getirilerek tedavi altına alındı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Konya Teknik Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Elektronik ve Haberleşme Bölümü 2. Sınıf öğrencisi Ahmet Celep ile telefonla görüştü. Bakan Soylu yaralılarla yakından ilgilenerek geçmiş olsun temennisinde bulundu ve kazanın nedenine ilişkin ilk açıklamasını da yaptı.

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Niğde’de üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs devrildi! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kaza nedenini açıkladı

KONTROLDEN ÇIKARAK ŞARAMPOLE DEVRİLDİ

Adana'daki gençlik şöleninden gece yarısı yola çıkan ve Konya'ya giden, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otobüs, Adana-Niğde Otoyolu Güney köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

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Niğde’de üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs devrildi! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kaza nedenini açıkladı

İhbar üzerine, kaza yerine çok sayıda, polis, jandarma, itfaiye, sağlık, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi.

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Niğde’de üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs devrildi! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kaza nedenini açıkladı

MÜDAHALE EDİLDİ ANCAK KURTARILAMADI

Kazada, 3 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi. 5'i ağır, 41 kişi yaralandı. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan bir yaralı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Niğde’de üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs devrildi! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kaza nedenini açıkladı

OTOBÜS KAZASI SONRASI YARALANANLARIN TEDAVİLERİ SÜRÜYOR

Bölgedeki Niğde, Konya- Ereğli, Ulukışla'daki hastanelerde 41 yaralının tedavisi sürüyor. 18 yaralı ise Ereğli Devlet Hastanesine getirilerek tedavi altına alındı. Konya Valisi Vahdettin Özkan'da Ereğli'ye giderek yaralıları ziyaret edip, durumları hakkında yetkililerden bilgi aldı. Vali Özkan, 6 yaralının başka hastanelere sevk edildiğini 12 yaralının ise Ereğli'de tedavisinin sürdüğünü kaydetti.